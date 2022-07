Bernhard Maas von der Feuerwehr Kevelaer hat dem Kevelaerer Blatt aus seinen Erinnerungen folgende Geschichte aufgeschrieben:

„Vor ein paar Jahren kam ein Feuerwehrmann aus Eindhoven zu Besuch nach Kevelaer. Er besichtigte unsere schöne Stadt, die Kirchen und zum Schluss unser Museum. Dabei fiel ihm die alte Feuerwehrleiter aus Holz ins Auge, die dort jahrelang im Wintergarten gestanden hat. Genau so eine Leiter hatte man im Jahre 1912 auch in Eindhoven gehabt. Der Urgroßvater des Feuerwehrmannes aus Eindhoven war ebenfalls Feuerwehrmann gewesen und hatte mit vielen Kameraden und dieser Leiter des Herstellers Magirus einen Hotelbrand im Zentrum von Eindhoven gelöscht. Wo die Leiter danach abgeblieben ist – niemand weiß es.

Der Brandhauptmann aus Eindhoven fotografierte die Kevelaerer Leiter von allen Seiten, um sie später maßstabsgetreu nachzubauen. Es wurde eine Augenweide für die Brandwehr Eindhoven. Endlich hatte man wieder ein Modell wie zu Zeiten seines Urgroßvaters 1912.

Im Zeitraum 1960/1970 wurde die historische Feuerwehrleiter dem Kevelaerer Museum aus Platzgründen übergeben. Auch hier konnte sie nicht lange bleiben und landete auf einem Bauernhof in Wetten. Nach Auflösung des Hofes stand die alte Holzleiter draußen unter freiem Himmel am Feuerwehrhaus in Kevelaer.“ „Keiner aus der Feuerwehr hatte Zeit, die alte Holzleiter zu restaurieren“, erinnert sich Bernhard Maas. „Mir persönlich kamen die Tränen, als diese historische Leiter letztendlich zerkleinert und entsorgt wurde.“

Doch die Geschichte geht weiter: „Nach langen Bemühungen habe ich endlich diesen Eindhovener Feuerwehrmann gefunden“, berichtet Maas. „Mit Franz Roosen habe ich mich in Eindhoven getroffen, ca. Anfang November 2021. Zwei alte Feuerwehrmänner unter sich – wie wunderbar, das passte! Als erstes wurde mir die neue (alte) Holzleiter vorgeführt und ich war sprachlos. Mir kam die Idee, mit den Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung gemeinsam nach Eindhoven zu fahren, um auch Erinnerungen aufleben zu lassen.

Leider gibt es in unserer heutigen Zeit kaum einen jungen Feuerwehrmann, den die alten Gerätschaften und Geschichten interessieren. Aber es gibt immer noch viele alte Kameraden, die gerne aus dieser Zeit, wo mit dieser Magirusleiter viele Menschenleben gerettet wurden, erzählen könnten.“

Bernhard Maas