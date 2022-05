Die A-Jugend des KSV steigt auf

Beim Auswärtssieg (1:3) gegen den SV Straelen erreichte die A-Jugend des Kevelaerer Sportvereins (KSV) die Qualifikation zur Niederrheinliga. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der KSV mit sieben Punkten Vorsprung auf den Verfolger Straelen damit nicht mehr einzuholen und wird als einziges A-Jugend-Team im Kreis Kleve an der Qualifikation zur Niederrheinliga teilnehmen.

Die Grenzland-Leistungsklasse wird das Team auf dem zweiten Platz hinter Bocholt beenden. In einer durchwachsenen Saison mit Höhen und Tiefen reichte zum Schluss eine Serie mit fünf Siegen in Folge, um das Ticket zu lösen.

Gastens uns Staßen treffen

Torjäger Maxi Gastens netzte in der ersten Halbzeit des entscheidenden Spiels zwei Mal und brachte das Team in Führung. Nach dem Anschlusstreffer in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit blieb die Partie umkämpft, bis Phil Staßen in der Nachspielzeit endgültig ‚den Deckel drauf machte‘. Ein gelungener Abend für den KSV, der auf der Anlage des Konkurrenten das Erreichen der Qualifikation feiern konnte.

Das Team von Simon Fiedler und Gerd Baumanns überzeugte in der Saison auf der einen Seite durch eine hohe Anzahl an Spielern mit Torjägerqualitäten, doch in erster Linie war der große Mannschaftsgeist der Grundstein des Erfolgs. Die Spieler kicken seit den Bambinis zusammen beim KSV und die Chemie stimmt sowohl auf, als auch neben dem Platz. Mit Hannes Barth und Felix Laege gab es lediglich zwei Neuzugänge, die das A-Jugend-Team weiter verstärkt und stabilisiert haben.

Das Team freut über den erfolgreichen Saisonabschluss und die 11 Jungs des 2004er-Jahrgangs sind schon heiß auf die Qualifikationsspiele im August.