Am Sportplatz in Winnekendonk hält eine lustige Rentnergruppe die Anlage sauber Die 10-Uhr-Gang

/ von Lisa Schweren

Oft sitzen sie auch gemütlich zusammen: Wilfried van Linn, Helmut Jakobs, Erwin Hendricks, Frank Mross, Helmut „Happo“ Rankers mit dem 1. Vorsitzenden der Viktoria Winnekendonk, Peter Schlossarek (v.l.) Foto: LS

Die Sportanlage in Winnekendonk bietet viel Platz für die sportlichen Aktivitäten des ansässigen Vereins Viktoria Winnekendonk. Doch mit so einer großen Anlage geht auch viel Arbeit einher, denn diese will auch gepflegt werden. Da die Anlage der Wallfahrtsstadt Kevelaer gehört, wird die Pflege vom Bauhof übernommen, doch dieser bekommt Unterstützung von fünf Rentnern, die sich ganz der Pflege des Sportplatzes verschrieben haben.

Jede Woche von montags bis freitags treffen sich Wilfried van Linn, Helmut Jakobs, Erwin Hendricks, Franz Mross und Helmut „Happo“ Rankers um 10 Uhr am Sportplatz und verbringen rund zwei Stunden dort. Neben der gemeinsamen Tasse Kaffee und dem Plaudern steht dabei vor allem die Pflege der Anlage im Vordergrund. Seit Februar 2023 trifft sich die „10-Uhr-Gang“ nun schon und freut sich über die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof.

„Die müssen ja im ganzen Stadtgebiet arbeiten, da helfen wir gerne aus“, erzählt Wilfried van Linn. Gerade erst stand die Reinigung der Banner-Werbung an den Fußballplätzen an. Doch auch das Unkraut Jäten sei immer wichtig. „Wenn wir hinten angekommen sind, müssen wir vorne schon wieder ran“, so Erwin Hendricks. Neben der Anlage wird auch der Parkplatz und der Soccer-Platz hinter der Schule von den Rentnern mit gepflegt.

Alle fünf sind schon mindestens 50 Jahre bei Viktoria Winnekendonk dabei und sie seien alle „Legenden des Fußballs“, so van Linn. Auch der er…