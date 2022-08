Dick & Doof am Anfang der neuen Kultursaison

In diesem Jahr markiert die Reihe „Puppenspiel 18+“ den Anfang der Kevelaerer Kultursaison. Das „Theatrium Steinau“ spielt am Freitag, 9. September 2022, 20 Uhr, das Stück „Laurel & Hardy“ im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte. Dort sind die Bistro-Tische schon aufgestellt und ein Kontingent Nüsschen eingekauft, also alles vorbereitet für einen tollen Start der Reihe.

Mit diesem Stück wird dem größten Komikerpaar der Filmgeschichte ein heiteres Denkmal gesetzt. Stan Laurel und Oliver Hardy, in Deutschland besser bekannt als „Dick & Doof“, treffen sich, um noch einmal die Höhepunkte ihrer Karriere zu durchleben.

Ein berührendes Doppelporträt

In einem musikalisch-komödiantischen Bilderbogen – von den Anfängen der beiden in den Music Halls, den großen Erfolgen unter dem Produzenten Hal ­Roach bis zum Ende ihrer Karriere in Frankreich – werden Stan Laurel und sein Freund Oliver Hardy ihre Biographien erzählen.

Indem sie ihren Lebensstationen auf der Bühne kleine Ausschnitte, live gespielt, aus den Filmen beimischen, entsteht ein rührendes Doppelporträt des berühmten Künstlerpaares voller Wortwitz, Slapstick und Situationskomik. Das Publikum darf sich auf einen Abend der großen Unterhaltung in einer turbulenten, phantasievollen Inszenierung mit Schauspiel, Akrobatik, Marionetten, Handpuppen und viel Musik freuen.

Die Tickets kosten 12 Euro im Ticketshop der Stadt Kevelaer im Internet unter www.kevelaer-tourismus.de.