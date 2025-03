Doris und Günter Gerhards feierten ihren 60. Hochzeitstag Diamantene Hochzeit in Wetten

/ von Michael Nicolas

Doris und Günter Gerhards Foto: FG

Die Sonne lacht, die Papierröschen wiegen sich im Wettener Mittagshimmel und erinnern dezent an blaue Diamanten, die sich im Sonnenlicht widerspiegeln. Der perfekte Rahmen für Doris und Günter Gerhards, die am vergangenen Wochenende ihren sechszigsten Hochzeitstag feiern durften.

Kennengelernt hatte sich das Paar in der Bi-Bo-Tanzbar in Duisburg- Hamborn, dem Ort, aus dem die Diamantjubilarin stammt. Der Diamanatjubilar seinersseits wurde in Mönchengladbach geboren. 1964 gestanden sich die beiden ihre Liebe, ein Jahr später besiegelten sie das Versprechen mit der Hochzeit.

20 Jahre lang führte Günter Gerhards selbstständig ein Elektrofachgeschäft, anschließend wechselte er das Fachgebiet und betrieb -ebenfalls 20 Jahre lang- eine Druckerei in Wesel und Xanten.

Disko ist Geschichte

Die Diskothek, in der in den sechziger Jahren alles begann, ist mittlerweile Geschichte, die Liebe der damals noch jung Vermählten aber hält bis heute. Drei Kinder (eine Tochter, zwei Söhne) sind daraus erwachsen und ließen die Familie größer werden, vor allem dank der neun Enkelkinder und fünf Urenkel, über die sich die 78-Jährige und der 84-Jährige besonders freuen.

In ihrer Freizeit beschäftigt sich die Jubilarin im Garten, war lange Zeit aktiv in der Hundezucht un…