Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. mit neuer Leitung

Drei Versammlungen der Diakonie im Kirchenkreis Kleve hatten am 29. Oktober im Haus der Diakonie Geldern wichtige Wahlen auf der Tagesordnung. Sie geben den getätigten Satzungsänderungen des Diakonievereins nun auch personell Gestalt. Die Mitgliederversammlung der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. wählte die Mitglieder des neuen Diakonierats, der wiederum einen Sozialvorstand und eine Finanzvorständin bestimmte. Diakonierat, Sozialvorstand und Finanzvorständin ersetzen den bisherigen Vorstand und die Geschäftsführung, mit leicht veränderten Aufgaben und Befugnissen. Das leitende Tagesgeschäft obliegt dem Sozialvorstand, Pfarrer Joachim Wolff, und der Finanzvorständin Anne Rutjes. Der Diakonierat fungiert nun als Aufsichtsrat.

In den Diakonierat gewählt wurden: Birgit Pilgrim (Goch, Vorsitzende), Sven Kaiser (Geldern), Margret Voßeler-Deppe (Issum), und Günter Meyer (Kleve). Als Superintendent gehört Pfarrer Robert Arndt dem Diakonierat qua Amt an (stv. Vorsitzender). Die Mitgliederversammlung des Betreuungsvereins der Diakonie hatte am selben Abend zuvor Christoph Pitz (Goch) in den Diakonierat delegiert, ebenso delegiert wurde Matthias Stürmlinger (Kempen) durch den Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises. Neben Vorständen und Diakonierat bestimmt die zwei Mal im Jahr tagende Mitgliederversammlung weiterhin die Ausrichtung der Diakonie. In ihr sitzen die Delegierten der Mitglieder: die evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis, der Evangelische Kirchenkreis Kleve selbst und als Gastmitglied die Ev. Stiftung Kleve.

Auf dem Foto: Sozialvorstand Joachim Wolff und Finanzvorständin Anne Rutjes.