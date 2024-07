Deutschlandstipendien an der Hochschule Rhein-Waal

Mit dem Deutschlandstipendium erhalten leistungsstarke und sozial engagierte Studierende der Hochschule Rhein-Waal eine finanzielle Unterstützung, die es ihnen ermöglicht, sich mit ganzer Kraft ihrem Studium zu widmen. Bereits mit einer kleinen Spende können sich nun Bürgerinnen und Bürger aus der Region an der Finanzierung eines Stipendiums beteiligen. Das Deutschlandstipendium fördert an der Hochschule Rhein-Waal seit über zehn Jahren Studierende, die bereits hervorragende Leistungen im Studium erbracht haben oder die besonders gute Studienleistungen erwarten lassen. Neben den Studienleistungen werden gesellschaftliches Engagement, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände berücksichtigt.

300 Euro monatlich

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden zunächst ein Jahr lang mit 300 Euro monatlich gefördert. Die Hälfte der Fördersumme wirbt die Hochschule bei privaten Förderern ein, die andere Hälfte finanziert der Bund. Für das Förderjahr 2023/24 konnte die Hochschule Rhein-Waal insgesamt 49 Stipendien einwerben.

Frauke Waßmuth, heute wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rhein-Waal, wurde während ihres Masterstudiums in Bionik durch ein Deutschlandstipendium gefördert. „Mit dem Deutschlandstipendium verbinde ich nicht nur finanzielle, sondern vor allem auch soziale Aspekte. So konnte ich durch die Förderung vielfältige Aktivitäten im studentischen Umfeld wahrnehmen und gemeinsam mit meinem Team sogar die Weltmeisterschaften bei einem U-Boot-Rennen in Southampton gewinnen. Das war ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis, aus dem viele internationale Kontakte erwachsen sind, die für meinen weiteren beruflichen und privaten Weg schon viele Vorteile gebracht haben“, so Waßmuth.

Das Deutschlandstipendium steht ebenso den internationalen Studierenden der Hochschule Rhein-Waal offen. Für sie stellt das Stipendium insbesondere eine finanzielle Entlastung dar, die Freiräume schafft, um zum Bespiel Deutschkurse zu belegen oder sich innerhalb und außerhalb der Hochschule sozial zu engagieren. In diesem Jahr geht die Hochschule neue Wege, um auch Privatpersonen die Beteiligung an der Förderung zu erleichtern. Wer Studierende der Hochschule Rhein-Waal persönlich unterstützen möchte, kann dies bereits mit einem Beitrag ab 20 Euro tun. Alle Spenden werden addiert und sobald 1.800 Euro erreicht sind, kann die Hochschule beim Bundesministerium für Bildung und Forschung ein weiteres Stipendium beantragen.

Der Hochschulpräsident, Prof. Dr. Oliver Locker-Grütjen, betont: „Das Deutschlandstipendium ist ein wichtiger Faktor für viele unserer Studierenden und unser Ziel ist es, möglichst vielen Studierenden diese Chance zu bieten. Mein herzlichster Dank an alle, die sich mit einer kleinen oder größeren Spende beteiligen!“

Infos für Fördernde

Die Spende ist steuerlich absetzbar. Ab einer Spende in Höhe von 300 Euro erhalten Fördernde eine Spendenbescheinigung. Wer das Deutschlandstipendium als Privatperson unterstützen möchte, kann seine Spende an nachfolgendes Konto überweisen:

Empfänger: Hochschule Rhein-Waal

Bank: Volksbank Kleverland (BLZ: 32460422)

BIC: GENODED1KLL

IBAN: DE68324604220000007013

Verwendungszweck: Spende Deutschlandstipendium