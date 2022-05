49 hilfsbereite Menschen aus Kevelaer in der ÖBS ausgezeichnet Deutsches Rotes Kreuz ehrt Spender*innen

Sie sorgten dafür, dass anderen Menschen geholfen werden konnte: In der Öffentlichen Begegnungsstätte ehrte das DRK 49 Blutspender*innen. Foto: FG

Blutspenden rettet Leben, aber nur wenn es da ist, wenn es gebraucht wird. Was für ein Glück, dass es in Kevelaer viele Frauen und Männer gibt, für die das Helfen mit der so wichtigen Spende zur Routine geworden ist. In der Öffentlichen Begegnungsstätte am Konzert- und Bühnenhaus durfte das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Kleve-Geldern, zusammen mit Bürgermeister Dominik Pichler 49 von ihnen dafür herzlichst danken und auszeichnen.

Sie spenden leise und dauerhaft, obwohl ihre Hilfsbereitschaft mindestens so wichtig ist wie bei einer der öffentlichen Spendenaktionen, zu denen beinahe jährlich im Rahmen von Katastrophenereignissen, sei es die Flutkatastrophe im Ahrtal oder wie jüngst der Ukraine-Krieg, aufgerufen wird.

Seit mittlerweile über 70 Jahren gehören Blutspender*innen zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die durch ihr Handeln permanent gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, denn täglich werden in Deutschland rund 14.000 Blutkonserven nach Unfall oder krankheitsbedingt benötigt. Aus diesem Grund freute sich Kevelaers Bürgermeister darüber, dass die Spendenbereitschaft in der Wallfahrtsstadt trotz Corona hoch ist: Rund 1.739 Blutspenden kamen bei rund 180 Terminen im vergangenen Jahr zusammen.

„Wir hoffen natürlich, dass die Blutspenderinnen und Blutspender noch viele weitere Jah…