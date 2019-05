Dass in letzter Zeit in den Straßen der Marienstadt immer mal wieder französische Stimmen zu vernehmen waren, war kein Zufall. Denn das Kardinal-von-Galen-Gymnasium konnte nach dem Besuch einer Klasse eines „Collèges“ aus Angers/Pay de la Loire nun eine zweite französische Schülergruppe - diesmal aus Douarnenez in der Bretagne - empfangen.