Des Landwirts Hof: Ein Kevelaerer in Tirol

Nach zahlreichen Ausstellungen und Beteiligungen an internationalen Kunstmessen in Europa, Asien und Amerika werden die Werke des Kevelaerer Künstlers Paul Wans nun erstmals auch in Österreich gezeigt. Die Stadtgalerie „Kitz Art“ im Zentrum von Kitzbühel, die den deutschen Maler bereits seit 2017 vertritt, zeigt seit Anfang dieses Monats zu dessen 65. die Ausstellung „Des Landwirts Hof“.

„Unter diesem Titel präsentieren wir eine Auswahl von großformatigen Aquarellen des Malers Paul Wans, der am Niederrhein nahe der deutsch-niederländischen Grenze lebt und arbeitet. Hier, in der von Gartenbau und Landwirtschaft geprägten Region zwischen Rhein und Maas sucht und findet Wans seit nunmehr rund vierzig Jahren seine künstlerisch umgesetzten Themen und seine Bildinhalte. Er pflegt den persönlichen Kontakt zu mehreren Landwirten, kennt ihre Betriebe von innen und außen. Seine Kunst zeigt jedoch nicht die verklärte, nostalgisch gefärbte Idylle. In seinen ungewöhnlichen, stets in aufwändiger Aquarelltechnik gestalteten Bildwerken setzt er sich kritisch, aber ohne moralischen Zeigefinger mit der Landwirtschaft auseinander und besetzt ungeachtet aller stilistischen Modeerscheinungen auf dem Kunstmarkt konsequent und eigenwillig eine Nische, die sein Werk hinsichtlich inhaltlicher und künstlerisch-handwerklicher Ausrichtung innerhalb der zeitgenössischen Kunst einzigartig werden lässt….“, schreibt Galerist Rudolph Pigneter (Foto links, mit Paul Wans, re.) im Vorwort des Katalogs zur Ausstellung. Diese ist noch bis zum 30. April, Mittwoch bis Samstag von 10 bis 12 Uhr, Freitag von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Paul Wans, der von 1987 bis 1992 Vorsitzender im Bundesverband Bildender Künstler Bezirk Niederrhein war, wurde soeben von der Mitgliederversammlung in Kempen einstimmig als neuer Vorstandsvorsitzender dieses Verbandes mit rund 90 professionell tätigen Künstler*innen zwischen Mönchengladbach, Düsseldorf, Duisburg, Wesel und Kleve gewählt.