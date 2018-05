Die Saison in der Leistungsklasse Kleve/Geldern neigt sich dem Ende entgegen. Während im Keller der Leistungsklasse noch von Platz zehn bis Platz sechs gleich fünf Mannschaften absteigen können, hat sich an der Spitze ein Duo abgesetzt: Winnekendonk und Kevelaer liefern sich im Kampf um die Meisterschaft ein packendes Gefecht.

Während die A-Jugend aus Winnekendonk mit 14 Siegen, zwei Niederlagen und 42 Punkten von der Tabellenspitze grüßt, lauert der Nachbar aus der Marienstadt bereits auf Platz zwei mit zwölf Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen mit 38 Punkten. Lediglich vier Punkte trennen die Mannschaften aus dem Stadtgebiet voneinander.

Am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Top-Clubs in der Leistungsklasse Kleve/Geldern. Als Unparteiischer wird Dennis van Baal die Begegnung leiten. Angepfiffen wird das Stadtderby im Hülsparkstadion, welches als perfekte Kulisse für ein solch prestigeträchtiges Derby gilt.

Nachdem am letzten Wochenende die Gäste aus Winnekendonk ein weiteres Ausrufezeichen mit einem starken 4:3-Heimsieg gegen die Sportfreunde aus Broek­huysen setzen konnten, behielt der Kevelaerer SV sichere drei Punkte im heimischen Hafen mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen die Jugend des SV Siegfried Materborn.

Im Hinspiel konnten die Talente der Viktoria das Heimspiel im Viktoria-Sportpark mit einem 3:1 für sich entscheiden. Das Derby am kommenden Sonntag verspricht also Hochspannung und zeigt, ob die Viktoria aus Winnekendonk die Nerven behält und die erste Meisterschaft in der Leistungsklasse Kleve/Geldern seit mehr als zehn Jahren einfährt oder ob die Jugend des Kevelaerer SV noch einmal ins Rennen um die Meisterschaft eingreift und die drei Punkte im heimischen Hülsparkstadion für sich beansprucht.