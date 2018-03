Jeden ersten Freitag im März findet in fast allen Ländern auf dem Globus der „Weltgebetstag“ („- der Frauen“, wie die Hauptorganisation immer noch heißt) statt. Auch in Kevelaer veranstalteten die KfD St. Antonius Kevelaer und Kervenheim, die KfD St. Marien, die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Händelstraße und die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer gemeinsam einen Gottesdienst. Dabei wurde auf ein anderes Land mit wirtschaftlichen…



Jeden ersten Freitag im März findet in fast allen Ländern auf dem Globus der „Weltgebetstag“ („- der Frauen“, wie die Hauptorganisation immer noch heißt) statt. Auch in Kevelaer veranstalteten die KfD St. Antonius Kevelaer und Kervenheim, die KfD St. Marien, die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Händelstraße und die Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer gemeinsam einen Gottesdienst. Dabei wurde auf ein anderes Land mit wirtschaftlichen, klimatische oder menschenrechtlichen Problemen geblickt. Surinam (Suriname), ein kleiner Staat an der Nordostküste Südamerikas stand im Fokus.

Das Land zeichnet sich durch ausgedehnte tropische Regenwälder (90 Prozent des Landes mit über 1.000 Baumarten) und niederländische Kolonialarchitektur aus und gilt als kultureller Schmelztiegel. An der Atlantikküste liegt die Hauptstadt Paramaribo, wo Palmengärten um den Handelsposten Fort Zeelandia aus dem 17. Jahrhundert wachsen. Die Bevölkerung ist ein Gemisch aus unterschiedlichsten Ethnien. Sie benennt sich deshalb selbst als „Moksi“ als einen „Mischmasch“. Moksi heißt aber auch „gemeinsam“. Mit de…

