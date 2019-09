„Eigentlich wollte ich ja Elektriker werden“, erzählt der 93-jährige Polstermeister Erwin Schneider, der in diesem Jahr mit dem Eisernen Meisterbrief der Handwerkerinnung Kleve ausgezeichnet wurde. „Ich hatte schon eine Stelle, aber als dann am 1. September 1939 der Krieg ausbrach, wurde mein Meister eingezogen und so musste ich mir einen anderen Ausbildungsplatz suchen.“