Der Votivaltar für Papst Franziskus

Die Luxemburger Marienwallfahrt, die Oktave, feiert 400 Jahre. Jedes Jahr kommen Tausende von Pilgern aus dem In- und Ausland, so auch aus Kevelaer, nach Luxemburg und suchen den Mariendom der Hauptstadt des Großherzogtums auf, um vor dem Gnadenbild zu beten.

Seit 1766 thront das Bild der „Trösterin der Betrübten“ inmitten eines eigenen Votivaltars, der bis auf den heutigen Tag untrennbar mit der Marienwallfahrt verbunden ist. In seinem wunderbaren Gesamterscheinungsbild stellt der gesamte Votivaltar ein Konvolut an Luxemburger Kulturgut dar und ist Zeuge von geschichtlichen, religiösen und kulturellen Ereignissen.

Der neue Bildband „1766 – Der Votivaltar – L’autel votif“ des bekannten Luxemburger Autors und Fotografen Marc Schoentgen hebt nun die Geschichte, das Geheimnisvolle und die Schönheiten des Votivaltars hervor.

Auf 160 Seiten wird anhand 140 hochwertiger Fotos und sachkundiger Texte in deutscher und französischer Sprache Unsichtbares sichtbar gemacht.

Doch auch der Schöpfer dieses dreiteiligen Altars, die Eckdaten der Oktave, die enge Verbundenheit zwischen den beiden Marienwallfahrtsorten Kevelaer und Luxemburg als auch die prunkvollen, teils historischen Gewänder der Marienstatue stehen im Mittelpunkt dieses neuen Bildbandes.

Beeindruckend ist der besondere Blick des Fotografen für Details. Dabei spielt es keine Rolle, wo genau die Bilder entstanden sind. Was zählt, ist die Aussage. Und in dieser Hinsicht beweist er außergewöhnliches Gespür.

Am 26. September 2024 führt eine apostolische Reise Papst Franziskus nach Luxemburg. Dabei kommt Marc Schoentgen eine besonders große Ehre zuteil. Darf er doch dem Papst das erste Exemplar seines neuen Bildbandes persönlich in der Kathedrale überreichen. Und so wird der neue Bildband zum ,Papstbuch‘.

Das Buch kann beim Autor über die E-Mail schengen@gms.lu vorbestellt werden. Das Buch kostet 25 Euro plus 5 Euro Versand nach Deutschland. Bitte bei Bestellung Name, Vorname und Adresse angeben.