An zwei Abenden zeigte der Verein „Club der Pantoffelhelden“ im Konzert- und Bühnenhaus Der Theaterverein 4c sorgte für Lacher

/ von Verena Pichmann

Die Männer geraten in Erklärungsnöte. Foto: VP

Der Theaterverein 4c hatte nur drei Monate Zeit gehabt, um sein aktuelles Stück „Club der Pantoffelhelden“ von Hans Schimmel einzustudieren. Doch davon merkte das Publikum bei den beiden Vorführungen am Freitag, 5. April 2024, und Samstag, 6. April 2024, im Konzert- und Bühnenhaus nichts. Souverän schlüpften die Darstellerinnen und Darsteller in ihre Rollen und nahmen das Publikum mit in das Leben dreier Ehepaare.

Willi, Friedrich und Peter haben es wirklich nicht leicht. Während ihre Ehefrauen Ella, Ricarda und Susanne sich regelmäßig zum Kaffeekränzchen oder auf ein Schnäpschen treffen, müssen sie zuhause den Staubwedel und den Kochlöffel schwingen.

Dies natürlich stets unter der fachkundigen Anleitung und akribischen Kontrolle ihrer Damen, die nicht gerade zimperlich mit ihren Göttergatten umgehen. Und wenn nicht eine der eigenen Frauen auf ihnen herumhackt, hat die neugierige Hausmeisterin Frau Zausel eine ungeputzte Ecke im Treppenhaus entdeckt.

„Tu-du-Listen“

Aber Willi, Friedrich und Peter nehmen ihr Schicksal mit Humor, greifen einander beim Abarbeiten ihrer „Tu-du-Listen“ (Tu du kochen, tu du staubsaugen …) unter die Arme oder suchen Trost bei der jungen, schönen Rosi in der „Roten Laterne“.

Die drei Herren haben noch einen Freund, Richie, der so gar nicht in ihre unterwürfige Runde passt und daher von den Frauen als „schlechter Umgang“ verachtet wird. Richie…