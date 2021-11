Margret und Franz Verheyen feierten am Wochenende ihre Diamanthochzeit „ Der Tag, der uns gebunden hat “

Margret und Franz Verheyen feierten ihre Diamanthochzeit. Foto: privat

Seit mehr als sechs Jahrzehnten teilen Margret und Franz Verheyen ihr Leben miteinander. Dass sie am vergangenen Wochenende ihre Diamanthochzeit feiern durften, verdanken sie einem gesunden Mix aus gemeinsamer Zukunftsgestaltung und dem nötigen Freiraum. Den ersten Schritt machte Ende der 50er- Jahre Franz Verheyen. „Dann haben wir schnell erkannt, dass wir zusammengehören.“

Kennengelernt haben sich die geborene Margret Venmann und Franz Verheyen Ende 1958 am Arbeitsplatz. Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt bei Butzon & Bercker, er hatte für die AOK einen geschäftlichen Termin in dem Kevelaerer Unternehmen. Der Mut, die damals Unbekannte anzusprechen, zahlte sich für den Kevelaerer aus. Nach einem gemeinsamen Kinobesuch war es um die beiden geschehen.

Drei Jahre später gingen die damals Mitte-20-Jährigen den Bund der Ehe ein – am 12. August 1961 auf dem Standesamt, am 3. November desselben Jahres kirchlich. Ein großes Brimbamborium habe es damals nicht gegeben, erinnert sich das Paar. Die Trauung in der Kerzenkapelle und die anschließende Feier mit Freund*innen und Familie halten die beiden bis heute in dankbarer Erinnerung als den „Tag, der uns gebunden hat“.

Die gegenseitige Liebe ist dabei bis heute nicht die einzige Konstante im L…