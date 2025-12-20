An diesem Samstag vor 105 Jahren kam Will Horsten auf die Welt Der stille Gestalter der Mitte

/ von Delia Evers

Will Horsten

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Will Horsten

Der Kevelaerer Künstler Will Horsten zählt zu den bedeutendsten Bildhauern, Malern, Architekten und Gestaltern von Kirchen- und Klosterräumen am Niederrhein und weit darüber hinaus. Er lebte eigenbrötlerisch und zurückgezogen, war bekannt für sein Werk und nicht für seine Person. Die blieb privat und war seinen Freunden vorbehalten.

Für ihn sprachen seine Werke; sie erzählten von seiner Sicht auf die Welt. Das Zweite Vatikanische Konzil bescherte ihm ungeahnte Möglichkeiten: Er dachte wie viele andere Gestalter Kirchenräume neu. Gottesdienst war nicht länger ein Geschehen „vorn am Altar mit Priester von hinten“. Horsten stellte den Altar – wie in der Kapelle des Klosters der Clemensschwestern an der Sonnenstraße in Kevelaer – in die Mitte des Raums. Dort versammelte sich die Gemeinde um die Mitte des Glaubens selbst, um Jesus Christus. Die Menschen waren nicht Zuschauende, sondern Teil des Geschehens.

Will Horsten hatte 1940 als 20-Jähriger vor der Industrie- und Handelskammer in Krefeld seine …