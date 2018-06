Dass ein echter evangelischer Pfarrer mit Pferdeschwanz seine Brötchen mit Kirchenkabarett verdient und das Publikum in ganz Deutschland begeistert, davon hatte Dr. Andreas Lassmann im Urlaub auf Langeoog zufällig in einem Bericht des dortigen Gemeindeblattes gelesen.



Das Mitglied des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde und Vorsitzende des Fördervereins Genartionenhauses e.V. der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer lud den besagten Pfarrer Ingmar Maybach zu einem Vortrag in die Jesus-Christus-Kirche ein. Die rund 60 Besucher wurden nicht enttäuscht: Fast zwei Stunden lang bekamen sie Soloprogramm vom Feinsten und waren hellauf begeistert.

Das ging schon mit dem Einzug los. „Mehr Mut zum Personenkult. Wir müssen von der katholischen Kirche in der Hinsicht lernen“, sagte er beim dürftigen Applaus am Anfang und lud alle zu lautem Klatschen, zu „Maybach! Maybach!“-Rufen und hysterischem Fangekreische ein, alle Damen unter 60 sollten aufspringen und rufen: „Maybach muss Bischof werden!“ Zu froher Musik wurde ihm nun ein begeisterter Empfang bereitet. „Herzlich willkommen zur bundesweiten CSU!“, begrüßte er alle und erklärte den Namen als „Christlich Satirische Unterhaltung“. Nach seinem Empfang ähnlich einem Papst erklärte er: „In der echten Volkskirche sind alle Papst“ und fügte an: „Was Luther begann, hat Springer vollendet: Wir sind Papst!“

Keine Predigt

Mit seiner Gitarre, mit seiner Mundharmonika und mit Gesang nah…

