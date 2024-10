Der Lourdesverein Köln lädt bundesweit herzlich zur Malteser-Wallfahrt und Krankenwallfahrt im Sonderzug nach Lourdes ein. Schon jetzt sind telefonische Vormerkungen für 2025 möglich. Zusteigemöglichkeiten sind auch über Duisburg und Düsseldorf möglich.

Der Sonderzug nach Lourdes vom Lourdesverein Köln fährt 2025 vom 6. Juni bis zum 13. Juni nach Lourdes. Der Lourdesverein Köln und das ganze Malteserteam freuen sich auf alle Interessierten.

Die Reise mit den Sonderzug nach Lourdes macht es möglich, dass keiner wegen Krankheit Alter oder schwerster Erkrankung oder Behinderung zu Hause bleiben muss. Erfahrungen vieler Jahrzente zeigen, dass Kranke sowie gesunde Pilgerinnen und Pilger sich im Sonderzug nach Lourdes viel wohler fühlen als im Flugzeug und die Reise im Sonderzug als angenehmer empfinden.Die Fahrt im Sonderzug mit Lazarettwagen ist besonders geeignet für die Bedürfnisse von pflegebedürftigen und bettlägerigen Menschen. Die speziellen Waggons bieten genügend Platz, damit auch die Ärzte und Pflegekräfte und Seelsorge die Kranken optimal begleiten, pflegen und betreuen und alles dafür erforderliche Material mit sich führen können. In den Liege- und Lazarettwagen des Zuges können weitaus mehr schwerstkranke und Menschen mit schwerstmehrfacher Behinderung reisen als mit dem Flugzeug.

Gerade für Pilger mit schweren Lähmungen oder solche, die nur liegend reisen können, ist der Zug unverzichtbar. Menschen mit geistiger – und mehrfacher Behinderung finden sich im Zug viel besser zurecht als im Flugzeug.

Während der langen Zugfahrt kann man sich gemeinsam auf Lourdes vorbereiten und sich so besser kennenlernen und wirklich ankommen. Und die langen Stunden vergehen schnell.Auch wenn es eine Mammut-Aufgabe ist, dies zu organisieren – das wichtigste dabei ist eine Gemeinschaft und ein Team, was sich gegenseitig trägt und was auf Augenhöhe und in Wertschätzung miteinander kommuniziert und sich aufeinander verlassen kann.