Der Solegarten feiert zweiten Geburtstag

Am 25. Juni 2022 jährt sich die Eröffnung des Solegartens St. Jakob zum zweiten Mal. Dieser besondere Tag trägt das Motto „So klingt der Solegarten“ und verspricht einen Abend voller Musik verschiedener Genres. An ausgewählten Stellen rund ums Gradierwerk laden von 18 bis 22 Uhr Musiker*innen dazu ein, sich mit Picknickdecke und Proviant niederzulassen und einen entspannten Abend in einzigartiger Atmosphäre zu genießen.

„Kevelaerer und Gäste dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Konzertabend freuen. Sechs verschiedene Künstler und Bands sorgen an ausgewählten Standorten im Solegarten St. Jakob für ein abwechslungsreiches Musikprogramm“, sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketing. „Durch die halbstündliche Rotation der Musiker können Besucher sich ganz gemütlich eine schöne Stelle rund ums Gradierwerk suchen und ganz entspannt den unterschiedlichen Auftritten lauschen, ohne ständig den Platz wechseln zu müssen“, ergänzt Eva Hundertmarck, Mitarbeiterin des Kevelaer Marketing.

Welche Künstler*innen sind dabei?

Sie ist bekannt geworden durch „The Voice Kids“, war Gewinnerin des Kika-Formats „Dein Song“ und ist auch Komponistin und Sängerin des Titelsongs der Serie „Die Jungs-WG“: Sarah Hübers aus Bocholt wird bei den Zuhörenden mit einer Mischung aus eigenen Songs und Covermusik für gute Stimmung sorgen.

Das „SaFra Duo“ aus Emmerich, bestehend aus Frank Beyer und Sascha Hartmann, spielen Hits aller Dekaden. Dabei wird Beyers Charakterstimme und Gitarrenbegleitung von Hartmanns schlagfertigem Cajonspiel perfekt unterstützt.

Mit ihrem zarten Gesang und dynamischem Gitarrenspiel sorgt Sandrine aus Büderich für einen besonderen Mix.

Zwei Gitarren und gefühlvolle Stimme – dafür steht die Band „A Mournful Experience“ aus Bottrop. Sabine Bloch und Andre Urban spielen erlesene Songs.

Für Andres Swiatlowski und Riccardo Capello, besser bekannt als „Zwiebel & Mana Manas“, dürfen ehrliche deutsche Songs, die aus dem Leben erzählen, an dem Abend nicht fehlen.

Emma Stappenbeck aus Bocholt, Sängerin und Pianistin, rundet den Abend ab.

Die Techniker des Konzert- und Bühnenhauses sorgen zudem für eine stimmungsvolle Beleuchtung des Gradierwerks, das in der Dämmerung sicherlich auch ein tolles Fotomotiv abgibt.

Projekt gemeinsam mit der „Rockschule“

„Wir freuen uns sehr, dass wir ein gemeinsames musikalisches Projekt mit Marco Launert von der ‚Rockschule‘ anlässlich des Solegarten-Geburtstags auf die Beine stellen“, sagt Rohde.

1988 gegründet, lag der Fokus der „Rockschule“ bis 2018 darauf, Musiker*innen am Instrument auszubilden, Bands zusammenzustellen, auf die Bühne zu bringen und zu unterstützen. Hierdurch konnten viele Bands und Solomusiker*innen ihr Talent zum Beruf oder Hobby machen. Seit 2021 konzentriert sich die „Rockschule“ aus Hamminkeln auf regionale und überregionale Musikprojekte, zahlreiche Livemusik-Produkte, Talentförderung sowie um das hauseigene Label.