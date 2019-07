Seit 1985 wird die Kerzenkapelle einmal im Jahr, am ersten Freitag im Juli, mit 1.000 Rosen ausgeschmückt. Möglich ist dies Jahr für Jahr durch einen anonymen Spender. Vermittelt durch Pfarrer Richard Schulte Staade, ermöglicht er seit 34 Jahren diesen kostbaren Blumenschmuck und will dies bis an sein Lebensende weiterhin tun.