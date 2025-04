Der Schlüter von Schravelen und Uedem

Kürzlich ist das Buch „Uedem – eine kleine Stadt im Herzogtum Kleve, Teil 2“ erschienen. Schwerpunkt bildet der Schlüter von Uedem, der in Personalunion auch der Schlüter von Sonsbeck, Winnenthal und Schravelen war.

Damit wird auch die Geschichte der Orte Kervenheim, Winnekendonk, Sonsbeck und Birten/Veen behandelt. Darüber hinaus war dieser Schlüter in benachbarten Bezirken aktiv. Somit umfasste sein Wirkungsbereich einen Großteil des linksrheinischen Klever Landes.

Der Klever Stadtarchivar i. R. Bert Thissen befasst sich in dem Buch mit einem landesherrlichen klevischen Beamten, „den Schlüter“ zu Uedem. Die Schlüter waren ursprünglich Burgbeamte, aber in der Zeit, in der ein Schlüter zu Uedem in den Quellen fassbar wird (zu Anfang des 15. Jahrhunderts), war er ein landesherrlicher Domanialverwalter in der Position eines Unterrentmeisters.

Der Beitrag enthält eine Liste aller Schlüter zu Uedem in der Zeit bis 1609 und informiert u.a. über deren Amtssitz, Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben.

Im Anhang werden einige wichtige Dokumente aus dem 16. Jahrhundert ediert: Dienstvorschriften für diesen Schlüter und weitere klevische Beamte in vergleichbarer Position sowie die einzig erhalten gebliebene Amtsrechnung des Schlüters von 1573/74.

Neben dem Bericht wird unter anderem auch über das Schicksal von Orten im Dreißigjährigen Krieg, u.a. Büderich und Sonsbeck, informiert. Der mit zahlreichen Abbildungen illustrierte Band ist in der Bücherstube im Centrum in Kevelaer erhältlich.