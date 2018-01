Obstbäume sind als Kulturpflanzen auf Pflege angewiesen. Ohne regelmäßige Schnittmaßnahmen insbesondere bei Jungbäumen sind Obsternten kaum möglich. Die bis in den März andauernde Winterruhe der Bäume ist dafür die günstigste Zeit.

In der Vergangenheit sind Pflegemaßnahmen besonders bei den älteren Obstbeständen oft vernachlässigt worden. Doch damit Obstbäume auch noch im hohen Alter reichlich Früchte tragen, muss man auch diese regelmäßig einem Verjüngungsschnitt unterziehen.

Erfreulicherweise wächst inzwischen wieder verstärkt das Interesse am Schutz von Obstwiesen. Gleichzeitig wird dadurch vielen gefährdeten Tierarten geholfen. Auch zur Bereicherung der Landschaft und als altes Kulturgut sind Obstbäume am Dorfrand, am Hof oder in der Feldflur unverzichtbar.

Viele Grundeigentümer sind aber aufgrund fehlender Kenntnisse und Erfahrungen überfordert, die Schnittpflege der Bäume durchzuführen. Deshalb bietet der Kreisverband Kleve für Heimatpflege wegen der hohen Nachfrage auch 2018 wiederum die Demonstration von Obstbaumschnitten an.

Der erste Obstbaumschnitt findet am Samstag, 27. Januar, statt. Dann treffen sich die Obst- und Gartenfreunde um 14 Uhr bei der Familie Norbert Dickhoff, Voßheide 135 in Goch, um unter Anleitung von Heinz-Peter Erkes, Inhaber der Baumschule Kretschmer in Goch-Pfalzdorf, den richtigen Schnitt von Obstbäumen demonstriert und erläutert zu bekommen. An die zweistündige, praktische Unterweisung schließt sich eine Aussprache an. Mitveranstalter ist der Gartenbau- und Verschönerungsverein Goch.

Ein weiterer Kurs, ebenfalls unter der Leitung von Heinz-Peter Erkes aus Pfalzdorf, findet am 3. Februar um 14 Uhr in Hommersum auf dem Biolandhof Bodden, Moelscher Weg 20 in Hommersum statt. Auch hier schließt sich an die praktische Unterweisung eine Aussprache mit dem Referenten statt. Mitveranstalter ist der Heimat- und Verschönerungsverein Hommersum. Kosten werden bei beiden Veranstaltungen nicht erhoben.