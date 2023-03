Der Reiz von Brocante

Brocante-Märkte sind in den Niederlanden schon länger ein absoluter Besuchermagnet. So zieht der größte Brocante-Markt in Flandern regelmäßig rund 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Auch in Kevelaer findet am Sonntag, 16. April 2023, bereits der zweite Brocante-Markt statt.

Doch was bedeutet eigentlich „Brocante“ und warum sind Brocante-Märkte so beliebt? Der Begriff „Brocante“ kommt ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet „Flohmarkt“. Eine Inneneinrichtung mit Brocante bedeutet, dass man normalerweise gebrauchte Möbel und Wohnaccessoires benutzt. Im Gegensatz zu Antiquitäten können Brocante-Artikel verlebt, abgenutzt und sogar verwittert sein. Mit anderen Worten: Das Produkt kann ausstrahlen, dass es viele Hände durchlaufen hat und somit gebraucht ist. Gerade dies verleiht dem Produkt seinen besonderen Charakter, Charme und ein romantisches Aussehen. Das Produkt zeigt, dass es gelebt hat und einiges erlebt hat. Manchmal ist ein Brocante-Artikel zu alt und verwittert und hat einen neuen Anstrich bekommen, um den Artikel so wieder ansehnlich und brauchbar zu machen.

Kein klassischer Trödel

Und was macht einen Brocante-Markt so beliebt? Er unterscheidet sich von den klassischen Trödelmärkten in Form seines Angebots. Auf dem Brocante-Markt gibt es wertigen Trödel, Antiquitäten sowie Raritäten. Genau dieser Unterschied zum klassischen Trödelmarkt macht auch den Reiz für die Besucherinnen und Besucher aus. Die besondere Ausstrahlung und Seele der Einzelstücke ist das, was die Kundinnen und Kunden interessiert. Man kauft ein kleines Stück Geschichte, das das Flair der Vergangenheit ausstrahlt. Auch die Einzigartigkeit der Produkte zeichnet Brocante aus. Die Besucher wissen nie, ob sie nicht doch ihr ganz persönliches Lieblingsstück finden.

Den Reiz und die Attraktivität von Brocante hat auch das Kevelaer Marketing längst erkannt und organisiert deshalb zusammen mit Heerenlanden Events am Sonntag, 16. April 2023, den zweiten Brocante-Markt in der Kevelaerer Innenstadt. Zwischen 11 und 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf dem Markt stöbern und zusätzlich öffnen die Händlerinnen und Händler zwischen 13 und 18 Uhr im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ihre Geschäfte.