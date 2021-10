Der Prinz steht in den Startlöchern

Der VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. (Verein zur Förderung des Rosenmontagszuges) fiebert bereits seit längerer Zeit der kommenden Session entgegen. Die Corona-Pandemie hat im vergangenen und aktuellen Jahr einige Aktionen zunichte gemacht. So fiel auch die für 2020 angesetzte Prinzenproklamation der Pandemie zum Opfer. Der VFR möchte nicht, dass sich dies wiederholt und will daher mutig in die kommende Session starten.

Gleich zu Beginn der Session steht das für Kevelaer so wichtige Ereignis an: die Prinzenproklamation. Die möchte der VFR mit der Kevelaerer Bevölkerung und allen Vereinen gemeinsam am 12. November 2021 feiern. „Denn wenn et Trömmelche jeht… Dann steht der VFR parat“ – so erklingt es bei der Proklamation mit „De Räuber“ bis tief in die Nacht.

Konzert- und Bühnenhaus statt Hubertuszelt

Bekannterweise hat die Hubertusgilde ihre Hubertuskirmes für dieses Jahr bereits abgesagt und so musste der VFR nach einem alternativen Veranstaltungsort zum Hubertuszelt suchen. Nach langen Überlegungen gelang es dem Verein schließlich, das Bühnenhaus für die Prinzenproklamation zu buchen. Die Proklamation soll pünktlich um 19.11 Uhr starten, Einlass ist ab 18 Uhr.

„Leider musste der VFR für die Proklamation ein paar bittere Pillen schlucken. So lässt sich die Proklamation leider nur mit der 2-G-Regel (geimpft oder genesen) durchführen“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Ein Nachweis der Impfung oder Genesung muss vorgelegt werden. Ebenso ist ein Personalausweis oder ein Führerschein mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Auch konnte das Programm durch die Verschiebung vom vergangenen auf dieses Jahr nicht 1:1 übertragen werden. Die Absage von Frau Kühne für den 12. November war für den Verein ein Schock. Allerdings konnte mit „Et Rösken“ eine gute Alternative gefunden werden.

Vorverkaufsstellen in Kevelaer

Die bereits erworbenen Eintrittskarten für 2020 behalten ihre Gültigkeit für dieses Jahr. An folgenden Kevelaerer Vorverkaufsstellen können weitere Karten zum Preis von 19 Euro erworben werden: Haar Studio Creativ Michael Schumacher (Egmontstr. 7), Kävelse Lüj (Maasstr. 5), Lotto Vedder, (Hauptstr. 16; nur bis 23. Oktober) sowie im Rathaus (Tourist Information).

Der VFR hofft auf eine breite Unterstützung für den angehenden Prinzen und auf ein volles (Bühnen-)Haus. Alle Kevelaerer Vereine und Närr*innen sind eingeladen, sich Eintrittskarten zu sichern und mitzufeiern, damit die Prinzenproklamation ein unvergessenes Erlebnis und ein großartiges Ereignis wird.

Wer eine Karte für die Prinzenproklamation 2020 erworben hatte und an der diesjährigen Proklamation nicht teilnehmen kann, kann die Karte gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgeben. Dazu sollte eine E-Mail an sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de gesendet werden. Alles Weitere wird dann vom Verein geregelt.