Der Poet der kalten Nadel

Wenn es ein Thema gab, das Heinz Henschel besonders umtrieb, dann war dies die Kaltnadelradierung. Es gab aus seiner Sicht keinen flachen Werkstoff, der nicht ritzfähig gewesen wäre, solange er anschließend durch die Druckerpresse passte. Bekannt wurde Heinz Henschel durch seine Passion für Kunststoffe als Druckstock, vorwiegend Resopal.

Außer der Farbe und dem Papier nutzte er ausschließlich Materialien, die er auf einfachste Weise beschaffen konnte. Er nutzte alte Bohrer, die er anspitzte und in Kugelschreiber einfügte als Radiernadel und setzte auch bei seinen Druckerpressen auf den Eigenbau. Er durchdrang die Technik bis ins Tiefste und verfiel auch gleich in seine eigene Manier: Zeichnen unter mikroskopischen Bedingungen. Er schuf kompromisslose Genauigkeit, beschäftigte sich teils über ein Jahrzehnt mit einem einzelnen Druckstock.

Seine Motive dokumentieren einen jahrzehntelangen Interessenwandel.

Anfangs Kopien alter Meister in seiner Erprobungsphase, dann der Schwenk an den Niederrhein in die Welt der Auen und Katstellen. Am Ende des Weges zur Meisterschaft brachte er detailversessene Welten, die einem erzählerischen Wasserfall gleichen hervor. Und zwischendurch immer wieder Neues suchend und experimentelle Nebenwege gehend, im Motiv, wie bei den Materialien.

Im Rahmen der „Klever KulTourtage“ wird ein tiefer Einblick in Henschels geritztes Reich gegeben. Gezeigt werden die Werke in der historischen Feldscheune des Vossumhofes in Kevelaer.

Die Location mit ihrem über 300 Jahre alten Gebälk bietet einen passenden Rahmen, der Ort und Bild miteinander verbindet.

Kostenlose Führungen zum Künstler gibt es an beiden Ausstellungstagen jeweils um 14 Uhr.

Der umliegende Garten der alten Hofstelle bietet reichlich Gelegenheit, bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen abzuschalten.

Wann: 17. und 18. Mai 2025, jeweils 11 – 17 Uhr.

Wo: Alte Feldscheune Achterhoek, Achterhoeker Schulweg 22, 47626 Kevelaer.