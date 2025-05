Der Neue im Vorstand der Sparkasse

Andreas Meder ist zum 1. April in seine neue Funktion als ordentliches Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Maas gestartet.

Der Verwaltungsratsvorsitzende Prof. Dr. Ralf Klapdor gratulierte Andreas Meder zur Berufung in den Vorstand der Sparkasse Rhein-Maas. Seit Sommer 2021 war Andreas Meder zunächst Verhinderungsvertreter des Vorstandes, seit Juni 2024 stellvertretendes Mitglied und seit dem 1. April 2025 ist er nun ordentliches Vorstandsmitglied. Damit haben die Gremien der Sparkasse den Vorstand auch im Hinblick auf den Übergang in den Ruhestand von Vorstandsmitglied Thomas Müller zum August dieses Jahres neu aufgestellt.

Bei dieser Gelegenheit konnte Prof. Klapdor auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Wilfried Röth eine zufriedene Bilanz über das Jahr 2024 ziehen: ein kräftiges Wachstum bei Geld- und Wertpapieranlagen und trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ein überproportionales Kreditwachstum, dazu weiter steigende Zahlen bei Privat- und Geschäftsgirokonten sowie Spitzenplätze unter den rheinischen Sparkassen im Bauspar-, Versicherungs- und Wertpapiergeschäft zeigen den fortschreitenden Ausbau der starken Marktstellung der Sparkasse. Entwicklungen, die auch von einem Ausbau des Personalbestandes begleitet wurden.

Prof. Klapdor machte deutlich, was den Gremien bei dieser Vorstandsbestellung wichtig war: „Andreas Meder ist ein Sparkässler durch und durch. Er ist in vielen verschiedenen Führungspositionen zunächst bei der Sparkasse Kleve tätig gewesen – und das als Gocher“, spielt er auf die Trennung der Sparkassengebiete bis 2022 an.

„Nach der Fusion zur Sparkasse Rhein-Maas im Jahr 2016 hat er die Organisationsabteilung geleitet und damit auch das Fusionsprojekt verantwortet, in den Kundenbereich wechselte er 2020 zurück und übernahm die Leitung des Bereichs Firmenkunden. Seit seiner Bestellung zum stellvertretenden Vorstandsmitglied hat er gemeinsam mit Thomas Müller die Leitung des Kundengeschäfts für Privat- und Firmenkunden übernommen. Seine breite fachliche Erfahrung wird er auch zukünftig im Interesse der Kundschaft, der Sparkasse und ihrer Träger einsetzen und so zu weiteren positiven Entwicklungen in der Region beitragen.“

Andreas Meder (56 Jahre), bekennender Fan von Fortuna Düsseldorf, lebt mit seiner Frau und drei Söhnen in Goch. Er engagiert sich in der Martin-Franz-Stiftung und der Stiftung Annastift, die sich in Kindertagesstätten und der Jugendhilfe betätigen. Zudem ist er Schatzmeister der Förderstiftung Museum Kurhaus Kleve.

Andreas Meder bedankte sich für das Vertrauen des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung und versprach, sich auch weiterhin als Teamplayer mit ihnen, dem Vorstandsvorsitzenden Wilfried Röth und allen Mitarbeitenden für eine starke und zuverlässige Sparkasse einzusetzen: „Wir feiern in diesem Jahr unser 200-jähriges Jubiläum – das verpflichtet: gegenüber unseren Vorgängern, unserer Kundschaft und der Region. Der öffentliche Auftrag sieht uns eben nicht nur als Finanzpartner, sondern zugleich auch als Förderer der Region und der Menschen, die hier leben – und das ist für uns nicht eine Pflichtaufgabe, sondern wir erfüllen diesen Auftrag gerne und aus Überzeugung.“