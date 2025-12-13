Am 15. Dezember wäre Helmut Esters 90 Jahre alt geworden Der Meister der heiklen Missionen

/ von Delia Evers

Helmut Esters 2009 nach seiner Ernennung zum Ehrenbürger mit Ehefrau Monika Esters und Bürgermeister Dr. Axel Stibi KB-Foto: Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Helmut Esters

Der frühere SPD-Ortsparteichef, SPD-Fraktionsvorsitzende im Kevelaerer Stadtrat, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Kleve und Bundestagsabgeordnete blickte auf ein Leben zurück, das seinesgleichen sucht. Als langjähriger Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags war er seinerzeit eine der politisch mächtigsten Persönlichkeiten der Bundesrepublik.

In einem KB-Gespräch sagte er einmal: „Der schönste Punkt ist, vielen Leuten helfen zu können, die in schwierigen Lagen sind.“ Esters brauchte keinen Applaus. Er wirkte hinter den Kulissen, wo es auf Sachkenntnis, ruhige Beharrlichkeit und eine feine Spürnase für Entscheidungswege ankam. Die besaß er. Wenn er sich für ein Anliegen erwärmt hatte, wurde er mit großer Ausdauer zum Terrier, der nicht lockerließ. Viele Wegbegleiter bewunderten diese Hartnäckigkeit, die Esters stets bescheiden, mit freundlichen Augen und von einer Qualm-Wolke umweht an den Tag legte. Wurde die Zeit knapp, zündete er einfach die nächste Zigarette an und machte weit…