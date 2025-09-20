Musikalische Verstärkung ist gerne gesehen Der Mädchenchor St. Marien

/ von Lisa Schweren

Der Vorchor bei der Probe. Foto: LS

.Nachwuchs ist in vielen Bereichen wichtig. Auch in der Musik, besonders in Chören, ist man darauf angewiesen, immer wieder neue Mitglieder aufzunehmen. Nur so kann der Chor lebendig bleiben.

Das weiß auch Dominik Giesen, Chorleiter von St. Marien. Deswegen war ihm, als er vor gut einem Jahr die Stelle als Chorleiter antrat, wichtig, auch junge Menschen für die Musik und das Singen zu begeistern. Einer seiner Augenmerke lag dabei auf dem Mädchenchor. Diesen will er gerne durch neue, junge Musikbegeisterte wieder mit richtigem Leben füllen.

Dazu besucht er auch Grundschulen, um auf den Chor aufmerksam zu machen. Durch diese Aktionen konnte er schon einige Mädchen für den Chor gewinnen. Der Mädchenchor ist dabei in drei Gruppen unterteilt. Der Vorchor ist für Mädchen aus der ersten und zweiten Klasse, der B-Chor dann für die Dritt- und Viertklässler und der A-Chor für alle Mädchen ab der fünften Klasse. Das Ziel ist es, den Mädchen schon im jungen Alter Spaß am Singen zu vermitteln und sie so hoffentlich viele Jahre im Chor zu halten.

„Je weniger man erklärt, desto schöner ist es“, erklärt Giesen seine Herangehensweise. Es gibt nicht viel öde Theorie, sondern das Singen steht im Mitt…