Der Kreis saniert Radweg nach Wetten

Der Kreis Kleve saniert den Geh-/Radweg an der Wettener Straße/Marienstraße in Kevelaer. Die Bauarbeiten an diesem knapp drei Kilometer langen Abschnitt der Kreisstraße 30 beginnen voraussichtlich am 8. August 2022 und dauern rund sechs Wochen, teilt die Pressestelle des Kreises mit.

Die Arbeiten starten an der Einmündung zum Brunefeldsweg in Kevelaer-Wetten und enden am Kreisverkehr Hoogeweg/Gewerbering. Die Zufahrt zur Industriestraße bleibt frei. Die Wettener Straße/Marienstraße wird für die Dauer der Bauarbeiten zur Einbahnstraße, und zwar aus Fahrtrichtung Kevelaer nach Wetten. Eine Umleitung wird ausgeschildert sein.

Die Anwohnerinnen und Anwohner des betroffenen Abschnitts müssen während der gesamten Bauphase mit Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen rechnen. Sie könnten aber in Abstimmung mit der bauausführenden Firma unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten ihre Grundstücke erreichen, erklärt die Kreispressestelle.

Der Kreis Kleve investiert hier insgesamt rund 300.000 Euro. Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist die Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH (KKB, Tel. 02821 / 97709-0).