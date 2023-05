Der nächste „Blick hinter die Kulissen“: Das KB besuchte Hotel und Quartier Klostergarten. Der Klostergarten ist in jeder Form barrierefrei

/ von Franz Geib

Mehr als 20 Teilnehmende trafen im Klostergarten in Kevelaer ein, um einen „Blick hinter die Kulissen“ zu werfen. Eingeladen hatte das Kevelaer Marketing. Foto: FG

Vor einiger Zeit bereits hatte die Caritas Geldern zu einer Veranstaltung ins Hotel Klostergarten eingeladen, deren Überschrift das Engagement der hier arbeitenden Menschen im Zusammenspiel mit den Bewohnerinnen und Bewohnern trefflich widerspiegelte: Im Rahmen eines Zukunftsdialogs lud die Wohlfahrtseinrichtung damals zu „Feuer und Flamme“. Selbiges spürten auch die 23 Teilnehmenden bei der jüngsten vom Kevelaer Marketing initiierten Folge von „Blick hinter die Kulissen“, zu der sie von Hotelleiterin Nicole Grüttner und Quartiersmanagerin Jessica Sieben begrüßt wurden.

Menschen mit Beeinträchtigungen im Blick

Kevelaer ist ein bedeutender Marienwallfahrtsort am Niederrhein, eine entsprechende Geisteshaltung im Ort lässt sich redensartlich gerne als „Made in Kevelaer“ bezeichnen. Und so lässt sich nachvollziehen, welche Idee und Konzeption das Hotel Klostergarten beherbergt, wie Nicole Grüttner in ihrer Begrüßung erklärte: „Unser Haus, welches nur ein Bestandteil des gesamten Quartiers Klostergarten ist, hat Menschen mit Beeinträchtigungen im Blick.“

Das Quartier selbst ist ein kleines mit 120 Wohneinheiten bestücktes Quartier – mit vorbildlicher Öffnung nach draußen, weil allesamt barrierefrei zu erreichen sind. Nachbarschaftshilfe und Solidarität bestimmen das Zusammenleben, so die Ergänzung von Managerin Jessica Sieben zu Beginn der Besichtigungsrunde.

Mittlerweile, so erfuhren die Gäste, begrüßt das Haus im ehemaligen Hautpgebäude des früheren Clemens-Konvents immer wieder Tagesgäste aus allen Schichten und Bereichen, darun…