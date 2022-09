Der kleine Vampir kommt ins Bühnenhaus

Zum Auftakt der Reihe „Kultur für Kinder“ der diesjährigen Kultursaison wird es gruselig. Denn eines Abends schwebt der kleine Vampir Rüdiger in das Zimmer des zehnjährigen Anton Bohnsack und beide erleben eine ganze Menge Abenteuer zusammen. Das „Westfälische Landestheater“ zeigt am Donnerstag, 15. September 2022, um 10 Uhr, das liebevoll und mit tollen Bühnenbildern umgesetzte Theaterstück „Der kleine Vampir“ im Konzert- und Bühnenhaus. Das Stück eignet sich für Kinder ab sechs Jahren und ist vor allem auch für Kindergärten und Grundschulen spannend.

Freundliche Blutsauger bevölkern die Bühne

Anton Bohnsack liest für sein Leben gern Gruselgeschichten. Als er eines Abends alleine unter seiner Bettdecke in „Frankenstein“ schmökert, landet plötzlich ein echter Vampir auf Antons Fensterbank. Zum Glück stellt sich Rüdiger von Schlotterstein als recht freundlicher Blutsauger heraus. Von nun an wird Antons eintöniges Leben spannend: Der Vampir und er werden Freunde, und als dieser ihm noch einen Umhang mitbringt, unternehmen die beiden nächtliche Ausflüge. Er erzählt Anton, dass er seit 146 Jahren tot sei und dass sich Vampire ihr Alter aussuchen könnten. Er, Rüdiger, habe sich für das Kindesalter entschieden, während sich seine Schwester Anna nicht entscheiden könne, wie alt sie sein möchte und deswegen noch im sogenannten „Milchzahnalter“ sei. Nur Antons Eltern dürfen natürlich nicht mitbekommen, dass der neue beste Freund ihres Sohnes ein sonnenscheuer Gruftbewohner ist. Zusammen mit Rüdigers Schwester Anna kämpfen sie gegen den Friedhofswärter und Vampirjäger Geiermeier. Verrückt, was alles passiert, wenn sich ein Mensch mit einem jungen Vampir anfreundet.

Für Kindergarten-Kinder und Grundschulgruppen

Das Kevelaer Marketing sorgt mit dem Veranstaltungstermin an einem Wochentag und dem frühen Beginn der Veranstaltung für ideale Bedingungen für einen Besuch von Kindergarten-Gruppen und Schulklassen. Natürlich sind auch Einzelbesucherinnen und -besucher, die Rüdigers und Antons Abenteuer live erleben möchten, herzlich willkommen.

Die Eintrittskarten sind in der Tourist Information im Kevelaerer Rathaus oder ganz bequem online im Ticketshop erhältlich. Der Ticketshop ist unter www.kevelaer-tourismus.de zu finden. Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro pro Person.