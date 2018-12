Unter dem Motto: „Teilen wie St. Martin“, sammeln die Kinder des St. Quirinus-Kindergarten Twisteden seit über 20 Jahren, immer um das Fest des St. Martin, Spenden für die Aktion „Hilfe zur Selbsthilfe“ für Bosnien. In diesem Jahr kamen auch noch Spenden vom erst kürzlich stattgefundenen Sternenmarkt hinzu. So konnte in der vergangenen Woche eine Summe von 122 Euro an di…