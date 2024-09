Ein Seelsorger müsse in Kirche und Gesellschaft eingebunden sein, fand Franz-Josef Stange Der Kaplan im gestreiften Pullover

von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Franz-Josef Stange

Am Donnerstag, 12. September 2024, wäre Franz-Josef Stange 70 Jahre alt geworden. Der charismatische Kaplan an St. Marien Kevelaer starb mit nur 40 Jahren an einer verschleppten Lungenentzündung.

Die ersten Eindrücke von Franz-Josef Stange in Kevelaer hatten 1990 allerorten für Freude gesorgt: Stange, gern gewandet in gestreifte Pullover, trat sympathisch und locker auf, ging unter Leute und trank zur Gesellschaft auch mal ein Bier mit ihnen. Der 36-jährige Münsteraner hatte seinen eigenen Kopf. Schon nach wenigen Tagen zog er – ungewöhnlich genug – aus dem Priesterhaus in eine Wohnung im Don-Bosco-Heim.

In ihr richtete sich der Kino- und Musikfreund gemütlich wie in einer Studentenbude ein und freute sich seines Lebens. „Ich hoffe, dass die Kevelaerer meinen Stil akzeptieren.“

Er sagte: „Ich möchte meine Eigenständigkeit behalten.“ Zudem müsse ein Geistlicher für jeden erreichbar sein. Zu ihm könne man kommen, „ohne sich an der Pforte des Priesterhauses anzumelden“. Stange öffnet…