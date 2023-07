Der Influencer Qualle kommt zum Wido-Cup

Für das zweite Augustwochenende hat der SV Winnekendonk zum vereinseigenen Jugendturnier (van A-Jugend bis Bambini), dem „Wido-Cup“, eingeladen. Neben dem üblichen Geschehen auf dem Spielfeld hat sich für den Samstag aber noch ein ganz besonderer Gast angekündigt. TikToker und Schiedsrichter Pascal Martin, besser bekannt als „Qualle“, wird vor Ort sein. Der Influencer mit einer Zahl von nahezu einer Millionen Follower berichtet auf Social Media hauptsächlich über seine Tätigkeit als Schiedsrichter. Qualle setzt sich für die Stärkung der Schiedsrichter und die Wiederherstellung des Respekts auf dem Fußballplatz und in der Gesellschaft ein. In Winnekendonk wird er nun drei Spiele leiten, zusätzlich gibt es noch eine Autogrammstunde mit ihm.

Im Anschluss gibt es dann noch einen Workshop mit Qualle, in dem es hauptsächlich um sein Leben als Schiedsrichter, aber auch Influencer geht. Der Workshop ist auf 60 Teilnehmer begrenzt, für 15 Euro pro Person kann man dabei sein. Anmeldungen sind unter folgender Mailadresse möglich: turnierleitung@sv-wido.de. Beim Turnier am 12. und 13. August (die Spielzeiten beginnen jeweils ab 9.30 Uhr) werden natürlich auch noch andere Angebote gemacht, so zum Beispiel Hüpfburg, Schussstärke messen, Dosen schießen uvm.