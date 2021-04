In den Kevelaerer Apotheken ist der Corona-Impfstoff für die Arztpraxen eingetroffen Der Impfstoff ist da

Apothekerin Monika Schwarz nahm den Impfstoff in Empfang. Foto: aflo

Am Dienstagmittag herrschte in der Apotheke von Monika Schwarz hektische Betriebsamkeit. Bot*innen brachten die Boxen mit den Impfstoffdosen vorbei. „Die Pharma-Großhändler sind gestern von Biontech beliefert worden“, erklärte Schwarz. Danach seien die Bestellungen an die Apotheken rausgegangen. Noch im Laufe des Nachmittags sollten die Impfdosen an „ihre“ Praxen gehen.

Insgesamt 29 Vials (Injektionsfläschchen) á sechs Dosen hatte die Apotheke bekommen. „Die Praxen haben unterschiedlich bestellt“, erklärte Schwarz den Umfang der Auftakt-Bestellung. Wie die Arztpraxen eine Orientierung über die Lagerung des sensiblen Impfstoffes erhielten, sei einfach: „Auf dem Karton steht der Auftauzeitpunkt drauf. Das bekommen die Ärzte mitgeliefert, wann das angefangen wurde, aufzutauen. Von da an haben die Ärzte zum Impfen fünf Tage Zeit.“ Sie habe im Vorfeld mit den Ärzten, die sie beliefert, persönlich das Thema „Impfen“ besprochen und vereinbart, „dass sie bis Freitag alles verimpft haben müssen. Dann sind sie auf der sicheren Seite.“

Teilweise falsche Spritzen geliefert

Die Lieferung des Wirkstoffes sei vom Bund ausgegangen, die des dazu benötigten Zubehörs vom Land. Das dazugehörige Spritzmaterial wurde in einem separaten Karton mitgeschickt, wobei einige der …