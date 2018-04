Es gibt zahlreiche Methoden, sich das Rauchen abzugewöhnen. Sascha Koth hat allerdings ganz besondere Erfahrungen gemacht. Dem KB erzählt der Winnekendonker, wie er zunächst zum Nichtraucher und später sogar zum Hypnose-Coach wurde.

„Ich habe ganz oft versucht, mit dem Rauchen aufzuhören, vergeblich, wie bei so vielen anderen auch“, erinnert sich Sascha Koth, „Ich hatte keine Lust mehr darauf, zu rauchen. Ich empfand es auch als ekelig.“ Er wollte wirklich davon weg kommen und schaffte es dennoch nicht. „Ich wollte das über den Verstand lösen, denn als rational denkender Softwareentwickler nähert man sich einem Problem und löst es. Nur hierbei wollte mir das einfach nicht gelingen“ erläutert Koth weiter.

Dann seit etwas Spannendes geschehen, als sein Sohn Jens drei Jahre alt war. „Ein Kollege fragte mich damals, ob ich kein schlechtes Gewissen meinem Sohn gegenüber habe“ erzählt Koth. „Diese Frage hat in mir etwas ausgelöst. Daraufhin hatte ich einen Traum mit Bildern vor Augen. Mein Sohn steht an meinem Krankenbett und sieht mich dort zum Sterben liegen, weil ich rauche. Das hat in mir plötzlich etwas verändert.“ Ab diesem Moment war es für den Softwareentwickler einfacher, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das ist jetzt schon 14 Jahre lang.

Laufen statt rauchen

Sich rational zu sagen…

