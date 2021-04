Verkaufte Vloet-Brote sorgen für rund 200 neue Bäume Der Grundbaustein des Bäckerhandwerks





Die Bäckerei Vloet hat sich erfolgreich an der „Waldbrot“-Aktion des Regionalverbandes Ruhr beteiligt. Der Kevelaerer Konditor Manuel Vloet überreichte jetzt in Haltern am See als einer der beteiligten Bäcker persönlich einen Scheck von 250 Euro an den „RVR Ruhr grün“. Dort pflanzte er sogar einige junge Bäume selbst mit an.

„Gerade die Natur ist der Grundbaustein des Bäckerhandwerks“, sagte Vloet. „Deshalb ist es so wichtig, sie für heute und für kommende Generationen zu erhalten“, meinte er bei dem Besuch am Forsthof Haard. Der Forsthof Haard in Haltern setze sich hohe Ziele, die man als Unternehmen unterstützen wolle.

Dazu zählten die Aufforstung stabiler und standortgerechter Laubwälder, die nachhaltige Nutzung von Holz als erneuerbarem Rohstoff, die Verbesserung der Luft durch gesunden Wald, den Erhalt von reinem Trinkwasser durch Schonung des Bodens, den Erhalt der Lebensräume für die heimischen Tiere und Pflanzen, die Bewahrung des Waldes als Erholungsraum und als Ort naturkundlicher Fortbildung für interessierte Gruppen.

Fünf-Millionen-Bäume-Programm

Gemeinsam mit dem Backzutaten-Hersteller „CSM bakery Solution“ startet…