Als mich Hansgerd Kronenberg an der Haustür empfängt, ist er gerade noch mitten in einem Beratungsgespräch – eine geradezu charakteristische Situation für einen Mann, der fünf Jahrzehnte lang die Anlaufstelle für alle Belange des Winnekendonker Ortslebens und seiner Bürger war. In seinem Büro nehme ich ein Trimmrad, die Urkunde über die Ehrenbürgerwürde an der Wand – und ein Schreiben mi…