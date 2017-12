Der Präsident der Landwirtschaftskammer NRW schrieb auf die Urkunde: „Herr Peter Breidenbach hat am 19. Februar 1957 die Gärtnermeisterprüfung bestanden. Mit der Verleihung des Diamantenen Meisterbriefes finden Dank und Anerkennung für erfolgreiche Berufstätigkeit und jahrzehntelange Treue zum Berufsstand sichtbaren Ausdruck.“ Peter Breidenbach, der am 17. Dezember 1931 in seinem Elternhaus auf Keylaer geboren wurde, hält die gerahmte Urkunde zu Rech…