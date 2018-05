Zwölf „lichtstarke“ Mitglieder zählt der „Fotoclub Lichtstark“. Wer sich von deren Tatendrang überzeugen möchte, findet in der Sparkasse in Kevelaer derzeit eine Ausstellung, in der die Hobbyfotografen einige der schönsten Seiten des Niederrheins abgelichtet haben. Einige Motive aus Kevelaer und den Ortschaften sind selbstverständlich auch dabei.

„Zum Thema Niederrhein gibt es so viele tolle Fotomotive, da fällt die Auswahl schon mal schwer“, schreiben die Mitglieder in ihrem Begleittext zu der Ausstellung mit dem Thema „Heimat Niederrhein“. Sie trugen Motive zusammen, besprachen die Werke und haben nun den bescheidenen Wunsch, dass die gezeigten Fotos „den Besuchern Freude bereiten“.

Die Schwerpunkte der Arbeiten der Mitglieder liegen auf ganz verschiedenen Ebenen, etwa Naturfotos, Vögel oder Architektur, aber auch Bildbearbeitung und Composings. Eine der selbst gestellten Aufgaben in der vergangenen dunklen Jahreszeit war beispielsweise die „Lichtmalerei“. „Wo es anfangs im Winter schien, dass Fototouren wegen zu früh eintretender Dunkelheit rar werden, so groß ist die Spannung mittlerweile, wenn die Fotobegeisterten mit ihren selbstentworfenen Tools zum Lightpainting starten und dabei immer wieder neue Ideen entstehen“, erinnern sich die Fotografen begeistert.

Neben den alle 14 Tage stattfindenden Treffen, bei denen es außer einem regen Austausch von Fotos auch „jede Menge Spaß in lockerer Atmosphäre“ gibt und die Mitglieder ihre unterschiedlichen Sichtweisen kennenlernen, wird auch die nähere und weitere Umgebung „per Kamera erkundet“. „Bei gemeinsamen Fototouren geht es schon mal auf Libellenjagd, ins Naturschutzgebiet oder auf eine Halde. Die Fotobegeisterten sind offen für alles.“ Die aktuelle Ausstellung in der Kevelaerer Sparkasse ist nicht die erste ihrer Art, so stellte der Fotoclub schon in der Stadtverwaltung Geldern und im Katharinenhaus in Winnekendonk aus. Informationen und mehr Bilder gibt‘s im Internet: www.fotoclub-lichtstark.de.