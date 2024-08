„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg …“, lautet der Titel eines Romans von Jonas Jonasson. Bei den „Bürgern“ war es etwas anders: Zur großen Freude aller Schützenbrüder war es möglich, dass Alois „Atti“ de Witt in Begleitung seiner Tochter Martina an der jährlichen Buschpartie in Kevelaer-Twisteden teilnehmen konnte. Bei einem kühlen Getränk und Wurst vom Grill reihte sich „Atti“ gerne in den Kreis seiner Schützen ein. Er konnte den Austausch in geselliger Runde und das Wiedersehen mit Weggefährten bei guter Gesundheit genießen.

Stefan Boßmann, Präsident der Bürger-Schützengesellschaft, verlieh dem Gast in der lockeren Atmosphäre der traditionellen Buschpartie die Ehrenmitgliedschaft durch Überreichung einer Urkunde mit folgendem Wortlaut:

Urkunde

„Zur Vollendung seines 100. Lebensjahres verleiht die Bürger-Schützengesellschaft Kevelaer 1881 e.V. dem von seinen Schützenbrüdern geschätzten und allseits beliebten langjährigen Schützenbruder Aloys „Atti“ de Witt die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft.“

Der Jubilar wird Mitte September im Kreise seiner Familie die Vollendung des 100. Lebensjahres feiern. „Wir alle wünschen dir, lieber Atti, noch weiterhin eine gute Zeit bei bester Gesundheit und das gemeinsam mit deiner Ehefrau Margot, die wir gerne und oft in unserem Kreis begrüßen durften“, gab Präsident Stefan Boßmann dem Schützenbruder mit auf dem Weg.

In gewohnt geselliger Runde ermittelten die „Bürger“ bei der Buschpartie den Buschkönig 2024. Das Federvieh zeigte sich in diesem Jahr besonders widerspenstig.

Letztendlich war es Schützenbruder Benedikt Mayer, der sich den Titel „Buschkönig 2024“ sichern konnte. Der 1. und 2. Preis ging an Stefan Paessens, der 3. Preis an Theo Lemmen.