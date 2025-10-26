Am kommenden Mittwoch wäre Gerd Plümpe 85 Jahre alt geworden „ Der einzig richtige Präsident “

von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Gerd Plümpe

Jahrzehnte lang war er „Plümpe Junior“, denn mit dem Namen Plümpe verband jeder Einheimische Vater Peter Plümpe, den eine ganze Generation als Bürgermeister und Feuerwehrmann erlebt hatte.

Später war Gerd Plümpe selbst eine Institution. Beide haben große Vereinigungen in Kevelaer aus Zerwürfnissen gerettet. In den 1970er-Jahren war es Peter Plümpe, der die Feuerwehr mit Stadtrat und Verwaltung versöhnte (siehe KB vom 2. Oktober 2025). Und 1981 war es Sohn Gerd, der den Reiterverein St. Georg befriedete; der hatte sich in der Standortfrage um eine Reithalle heillos zerstritten. Viele drohten mit Austritt. Gerd Plümpe übernahm als neuer Vorsitzender die Zügel und brachte Ruhe in den Stall. Er führte die Mitglieder auf dem Daelshof in ein neues Zuhause.

Übereinstimmungen

In den Lebensgeschichten von Vater und Sohn gibt es viele solcher Übereinstimmungen.

Nur eines war nicht das Ding von Gerd Plümpe: Er wollte kein Kommunalpolitiker werden wie sein Vater. Dennoch ließ …