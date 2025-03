Zum 85. Geburtstag von Artur Elders-Boll aus Winnekendonk „ Der Denksport war immer seins “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Artur Elders-Boll

Am Freitag, 28. Februar 2025, wird der Winnekendonker Ortsvorsteher einen Tag zu früh gratulieren. An ihm liegt es nicht. Irgendwann zwischen Freitag, 28. Februar, und Samstag, 1. März, hat Artur Elders-Boll 85 Lebensjahre hinter sich. Geboren wurde er an einem 29. Februar. Den gibt es 2025 nicht.

1940 kam Artur Elders-Boll auf dem Hengstenhof in Winnekendonk zur Welt. Er besuchte die Volksschulen im Achterhoek und in Winnekendonk, machte 1961 sein Abitur am Gymnasium in Kevelaer und begann im selben Jahr seine Ausbildung im Finanzamt Geldern und damit im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Als Diplom-Finanzwirt wechselte er zur Großbetriebsprüfungsstelle Krefeld und wurde Fachprüfer für Städte und deren Eigenbetriebe.

Vier Jahre später – 1965 – heiratete er Hanna Gooßens. 1967 war das Eigenheim am Plockhorstweg fertig. Die beiden wurden Eltern von Harald und Rita. 1972 trat Artur Elders-Boll in die CDU ein. Ab 1975 war er als Fachprüfer für Energieversorgungsunternehmen i…