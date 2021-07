Miriam und Lukas Hermens übernehmen ab Oktober das „Basilika Stuebchen“ in Kevelaer Der Charme des Stübchens soll bleiben

Miriam und Lukas Hermens werden ab Oktober das „Basilika Stuebchen“ betreiben. Foto: eg

Das Echo war groß, als Miriam und Lukas Hermens verkündeten, dass sie ab Oktober die neuen Betreiber des „Basilika Stuebchens“ sein werden. Freude mischte sich mit Skepsis – wissen doch viele Stammkund*innen, was sie an der aktuellen Betreiberin Ute Timmer haben. Dem Ehepaar Hermens ist die Größe der Fußstapfen, in die sie treten werden, dabei durchaus bewusst. Das junge Paar ist sich dennoch sicher, dass sie das Traditionshaus mit gewohntem Charme, ähnlichem Konzept und etwas frischem Wind im Sinne der Gäste und vor allem auch von Ute Timmer weiterführen werden.

„Mein Traum war eigentlich immer, etwas Eigenes zu haben“, sagt Lukas Hermens. Durch Zufall seien er und seine Frau vor einigen Monaten dann auf das Basilika Stuebchen gestoßen. Als gebürtiger Kevelaerer war dem gelernten Koch der Name des Lokals natürlich ein Begriff. Wichtig ist dem in Weeze wohnhaften Paar, den Kund*innen direkt eine Sorge zu nehmen: „Wir wollen, dass die Leute wissen, dass das Konzept so bleibt.“ Man werde den Laden nicht auf links krempeln. Dass in dieser Hinsicht eine große Skepsis da ist, konnten die beiden spätestens nach ihrem Post in den Sozialen Medien ausmachen, in dem sie die Übernahme verkündeten.

Mit ein paar neuen Ideen müssen sich die Kund*innen allerdings dann noch anfreunden. Neben einem neuen Anstrich, neuer Deko und einem neuen Menüboard wird es auch Änderungen auf der Speisekarte geben. Vor allem aber besonders beliebte Gerichte will das Ehepaar Hermens auf der Karte lassen – getreu dem Motto „Waru…