Daniela Laarmanns ist 1. Vorsitzende des Bogensportvereins Kevelaer 2001 e.V.. In einem Kurs für Neuanfänger vermittelte sie in der Kroatensporthalle sieben Interessierten erste Kenntnisse dieser Präzisionssportart. Zunächst gab es durch Laarmaans, die bereits Deutsche Meisterin war, eine Menge an Theorie für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

„Das Bogenschießen ist ein Schießsport mit Pfeil und Bogen. Heute ist das Schießen auf standardisierte Zielscheiben mit „Recurvebögen“, an denen Zielvorrichtungen und Stabilisatoren angebaut sind, die am weitesten verbreitete Bogensportart. Der verwendete Bogen, der häufig als „olympischer Bogen“ bezeichnet wird, gilt nicht als Waffe, sondern ist ein technologisch hoch entwickeltes Sportgerät. Jeder, der diesen Sport ausüben möchte, benötigt ein ganz persönlich auf sich abgestimmtes Gerät und auch die Pfeile müssen auf jed…

