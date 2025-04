Der BierMolch ist wieder unterwegs

Und wie Amphibien es so tun, tut es auch der „BierMolch“. Er kehrt immer wieder an seine alten Wirkungsstätten zurück, um (in diesem Fall) Heiterkeit und musikalische Unterhaltung zu verbreiten.

Seit ein paar Jahren geben sich verschiedene lokale Musikgruppen im Rahmen der Wiesenmatinee auf der Vereinswiese des Natur & Kultur im Achterhoek e.V. (NuK) die grüne Klinke in die Hand. Der „BierMolch“ kommt als Wiederholungstäter.

Über sich selbst schreibt das Duo:

„Mit Sackpfeifen, Davul, Flöten, Djembe, Gitarren und allerlei anderem Instrumentarium treiben sich BierMolch seit den lauen Frühlingstagen 2022 auf Bühnenbrettern, Marktplätzen, bei Kneipengigs und auf privaten Veranstaltungen herum, um der gewogenen Hörerschaft die tristen Alltagsgeister aus den Gehörgängen zu pusten. Das Duo mit dem feuchtfröhlichen Namen hat sich der Dudelsack- und Folkmusik verschrieben. Mit ihrer reichhaltigen Liedauswahl finden sie bei ihren Auftritten ein zahlreiches Publikum, das sich an den unterschiedlichsten Songs und Melodien erfreut. Sei es das lautstarke und dynamische Spiel mit Sackpfeife und Davul, die eingängigen Lieder aus alten Zeiten oder aber die gefühl- und kraftvollen Stücke aus der eigenen Feder. BierMolch-Instrumentarium:

Claus: Sackpfeife, Gesang, Ukulele, Flöten, Gitarre, Akkordeon, Bass

Schona: Davul, Gesang, Djembe, Daburka, Gitarre“

Das Konzert dauert eineinhalb bis zwei Stunden. Wer Spaß hatte, darf seinen Dank in den Hut werfen. Im Anschluss gibt es den Afterglow mit Tavernenstimmung. Zum Mitsingen ist eingeladen.

Am 28. Juni 2025 geht es um 17 Uhr los an der NuK-Vereinswiese (Achterhoeker Schulweg 34). Die Musik gibt es an dem Abend für lau und Getränke zum Selbstkostenpreis.