Der Busman Der Bart ist ab

/ von Kevelaerer Blatt



Mensch, Mechel, was war das denn? Da habe ich aber gestaunt, als du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass diesmal in der ersten Ausgabe unseres geliebten Bläches nicht einmal Platz genug war, um die Neujahrsgrüße unseres Herrn Bürgermeisters in voller Länge abzudrucken.

Ja, ja, die Zeit ist leider schon lange vorbei, als unsere Lokalzeitung noch gleichzeitig das Amtsblatt der Stadt Kevelaer war.

Na ja, für den ersten Teil der Ansprache hatte sich ja noch eine Spalte auf Seite 1 gefunden, aber für den Rest haben die mich glatt aufs Internet verwiesen, auch noch auf „youtube“.

Na gut, wir sind ja nicht ganz von gestern, und selbst du, Mechel, telekommunizierst neuerdings ja per Smartphone mit unseren Enkeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir laufend in den sogenannten Sozialen Medien unterwegs sind.

Also so eine WhatsApp-Gruppe mag ja ganz hilfreich sein, wenn man sich mit Freunden verabreden will, oder, wenn man sich mit seinen Lieben nicht nur per Ton sondern auch per Bild austauschen möchte. Aber, neugierig, wie ich nun mal bin, habe ich dann doch die Seite mit der Ansprache unseres Bürgermeisters im YouTube-Kanal aufgeschlagen.

Und was musste ich feststellen? Der Bart ist ab! Gerade heute Mittag noch haben wir an unserem Jahresalbum gearbeitet und di…