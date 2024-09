Der Ball fliegt wieder über das Netz

Für die Volleyballer des Kevelaerer SV ist die Sommerpause vorbei und die Saison ist gestartet. Dabei gab es einige personelle Veränderungen. Durch den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Regionalliga wurde diese natürlich auch für auswärtige Spieler interessant. Da aber nicht alle einen Platz in der ersten Mannschaft bekommen konnten, profitierte auch die zweite Mannschaft davon. Zusätzlich gibt es in dieser Saison auch noch eine dritte Mannschaft, welche als Spielgemeinschaft mit dem TSV Weeze startet.

Den Auftakt an dem ersten Spieltag am vergangenen Samstag machte die zweite Herrenmannschaft. Betreut und gecoacht wird sie weiterhin von Spielertrainer Peter Herbe. Mit Ben Köllner, Raphael Giesen und Cord Bückers standen auch drei ehemalige Spieler der KleverlandVolleys auf dem Feld. Joel Peter und der verletzte Jan Reiners kamen vom Kempener TV, wobei Jan als Co-Trainer fungierte. Dazu kamen mit Jan Broeckmann und Stefan Kannenberg noch zwei Spieler der letztjährigen KSV-Oberligamannschaft, welche aus persönlichen Gründen erstmal in der Landesliga starten. Altbekannt sind dann die KSV-Spieler Janik Jansen, Marco Bergers, Peter Herbe und Jan Eyll, welcher aus privaten Gründen den ersten Spieltag verpasste.

Der Gegner in dem ersten Spiel war die SG Kempen Anrath, welche auf ihren etatmäßigen Zuspieler und Ü65-Weltmeister Wilfried van Meegen verzichten mussten.

Der KSV startete gut in die Partie und konnte sich Punkt für Punkt absetzen. Neben der körperlichen Überlegenheit waren es auch die sehr druckvollen Angaben, insbesondere von Joel Peter und Ben Köllner, welche die SG vor große Probleme stellten.

Der erste Satz konnte deutlich mit 25:17 gewonnen werden. Coach Peter Herbe wechselte in dem ausgeglichenen Kader problemlos durch.

Auch Satz 2 wurde so mit 25:13 gewonnen. Im dritten Satz durfte dann auch Peter Herbe ein bisschen Spielpraxis auf der Zuspielerposition sammeln. Aber auch das tat dem Spielfluss keinen Abbruch. Mit 25:17 ging auch dieser Satz an den KSV, welcher nun, gemeinsam mit dem TuB Bocholt III, an der Tabellenspitze der Landesliga steht.

Sehr verlässlich agierte Raphael Giesen im Angriff, sowohl über Außen als auch über die Diagonalposition. Die mitgereisten Fans konnten so den ersten Saisonerfolg für den KSV bejubeln.

Auf dem Feld waren für den Kevelaerer SV II: Bergers, Bückers, Broeckmann, Giesen, Herbe, Janßen, Kannenberg, Köllner und Peter.

Auch die neu formierte dritte Mannschaft hatte gegen den Moerser SC III ihr erstes Spiel in der Bezirksliga. Die von Interimscoach Alessandro betreute Mannschaft startet nervös in das Spiel. Viele verschlagene Aufgaben machten es dem MSC einfach, schnell davonzuziehen. Die jungen Moerser, alle noch Jugendspieler der U18/U20, sind schon sehr erfahren. Sie nutzten die Abstimmungsprobleme gnadenlos aus und holten sich den ersten Satz mit 25:13.

Im zweiten Satz rappelten sich die Kevelaerer aber auf. Mitte des Satzes waren sie beim Stand von 13:13 auf Augenhöhe. Kilian Praest konnte hier auf der Mittelblockerposition glänzen. Leider reichte es zum Schluss nicht ganz zum Satzgewinn. Der MSC gewann auch Satz 2 mit 25:21.

Im dritten Satz waren die Moerser im Angriff nicht zu stoppen. Kevelaer fand in dieser Situation kein geeignetes Mittel im Block und in der Abwehr. Das Resultat war ein deutliches 25:12. Damit musste die neu formierte Spielgemeinschaft eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Da der MSC III in dieser Liga bestimmt oben mitspielt, werden aber für die SG noch bessere Spiele kommen.

Für die SG Weeze-Kevelaer spielten: Jahn, Lapschies, Tiemer, Mainik, Deselaers, Belyi, Prast, Borrenbergs, Silva Guedes und Hiep.

Neben den Herren waren auch die Damen des KSV aktiv. Am Sonntag spielten sie in der Bezirksklasse gegen den SV Bedburg-Hau III. Es war eine einseitige Partie. Trainer Alessandro Nobbers hatte zwar nur sieben Spielerinnen zur Verfügung, diese gingen aber sehr konzentriert in das Spiel. Starke Aufschläge und eine schwache Annahme auf Seiten von Bedburg-Hau führten zu einigen Aufschlagserien des KSV. Jaqueline Keurhorst dirigierte als Zuspielerin souverän das Team.

In allen drei Sätzen konnte sich der KSV schnell absetzen und fuhr ein sicheres 3:0 ein. In den einzelnen Sätzen ließen die Damen nur 16, 12 und nochmals 16 Punkte des Gegners zu.

Die Spielerinnen des Kevelaerer SV: Backes, Wassen, Boßer, Kurshhalidze, Peters, Prüßing-Ordoñez und Keurhorst.

Nächste Woche steigt dann die erste Herrenmannschaft ins Spielgeschehen ein. In ihrem ersten Saisonspiel in der Regionalliga geht es zum PTSV Aachen II.

Nach einer langen Vorbereitungszeit wird sich nun herausstellen, ob die Mannschaft von Trainerin Heike Thyssen nach der beispiellosen Aufstiegsserie auch in dieser Liga bestehen kann.

Aber auch alle anderen Mannschaften haben ihre Ligaspiele. Die zweite Herrenmannschaft hoffen bei ihrem ersten Heimspiel natürlich auch auf zahlreiche Zuschauer.