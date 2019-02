„Wir möchten gerne neue Gottesdienstformen ausprobieren“, so das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer. Gottesdienstzeiten müssen sich nach Zeiten richten, an denen Menschen Zeit für Gottesdienst haben. „Der Sonntagabend könnte vor Beginn der Arbeitswoche eine gute Zeit sein,“ überlegte Pfarrerin Karin Dembek.

In Tom Löwenthal, dem Chorleiter der Gemeinde, fand sie schnell einen Unterstützer für diese Idee. Der niederländische Musiker und unermüdliche Netzwerker begeisterte schnell Sängerinnen und Musiker für dieses neue Gottesdienstformat. Auch Dr. Bastian Rütten, theologischer Referent in der Kirchengemeinde St. Marien war sofort bereit, sich einzubringen. „Der andere Gottesdienst.“ ist bewusst ökumenisch geplant – weil es Freude macht, miteinander zu feiern.

Am Sonntag, 10. Februar, um 17 Uhr findet „Der andere Gottesdienst. Musikalisch. Kreativ. Ökumenisch.“ in der Jesus-Christus-Kirche statt. Unter dem Titel „Bleib bei uns, Herr“ singen der Theaterkammerchor, die Klangfarben aus Wetten und der evangelische Kirchenchor. Unterstützt werden sie von den Solistinnen Biggi Lehnen und Annja Rossmann. Am Klavier und am Keyboard werden Elmar Lehnen und Tom Löwenthal den Gottesdienst begleiten.

„Wir möchten, dass die Musik die Botschaft transportiert“, erklären Pfarrerin Karin Dembek und Dr. Bastian Rütten. „Bleib bei uns, Herr“: Es geht um die Hoffnung auf Begleitung in den Stürmen des Lebens, vor denen keiner sicher sein kann. Texte und Musik sind aufeinander bezogen und laden zum Nachdenken ein. Rütten und Dembek wünschen sich, dass Menschen gestärkt für die Woche aus dem Gottesdienst herausgehen und etwas von der Freude spüren, die dieser allein schon in der Vorbereitung gemacht hat. Nach dem Gottesdienst gibt‘s ein Beisammensein bei Wein und Knabbereien im Generationenhaus.

In der Jesus-Christus-Kirche findet am 10. Februar um 11 Uhr kein Gottesdienst statt.